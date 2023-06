Concurso público abre 632 vagas na Prefeitura de Osasco para médicos, enfermeiros e mais cargos

A Prefeitura de Osasco publicou nesta segunda-feira (19) o edital do concurso público que abre 632 vagas na área da Saúde. As inscrições começam no dia 28 de junho.

A maioria das oportunidades são para a função de técnico de enfermagem (150), médico socorrista plantonista (100), médico ginecologista plantonista (50), técnico em farmácia (50), nutricionista (30), médico pediatra plantonista (25), médico neonatologista plantonista (20), médico psiquiatra plantonista (20) e enfermeiro (14).

Também há vagas para médico pediatra diarista (10), médico clínico geral diarista (10), médico clínico geral plantonista (10), médico ginecologista diarista (10), enfermeiro obstetra (10), médico cardiologista plantonista (10), médico reumatologista plantonista (7), médico neurologista plantonista (6), médico dermatologista (6), médico endocrinologista (6), médico geriatra (6), enfermeiro sanitarista (6) e médico cirurgião geral pediátrico (6).

O concurso público da Prefeitura de Osasco tem vagas ainda para terapeuta ocupacional (5), médico verificador de óbito plantonista (5), médico hebiatra (5), técnico de imobilização ortopédica (5), médico do trabalho (5), médico infectologista (5), médico urologista plantonista (5), oftalmologista plantonista (5), médico neuropediatra (4), médico cirurgião geral (4), médico mastologista (3), médico psiquiatra infantil (3), médico nefrologista (2), médico alergista (2), médico esportivo diarista (2), nutrólogo plantonista (2) e médico cardiologista infantil (2).

Há também oportunidades para médico hepatologista (1), médico hematologista (1), médico reumatologista infantil plantonista (1), médico pneumologista (1), médico geneticista (1) e médico cirurgião cabeça e pescoço (1).

Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência. Já os salários variam entre R$ 2.247,72 e R$ 5.828,22 mais Prêmio de Incentivo (Lei nº 4434/2010), de acordo com o cargo.

Como se candidatar no concurso público da Prefeitura de Osasco

A seleção será feita por meio de prova objetiva com questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos que será aplicada em Osasco.

Já as inscrições devem ser feitas das 10h de 28 de junho às 23h59 de 7 de agosto de 2023, exclusivamente no site da da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), organizadora do concurso público.

A taxa é de R$ 68,50 para os cargos de nível técnico e de R$ 98,80 para médicos, enfermeiros, nutricionista e terapeuta ocupacional. O edital foi publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco 2459, a partir da página 39.

