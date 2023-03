Concurso público em Barueri tem vagas de auxiliar administrativo com salário de R$ 3,8 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público com quatro vagas de auxiliar administrativo no Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste), em Alphaville, Barueri.

Além da remuneração de R$ 3.873,87 é oferecido auxílio transporte. Já a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, ter CPF regularizado, estar quite com a Justiça Eleitoral e com as obrigações militares (homens).

O processo de seleção será por meio de prova objetiva, que contará com questões de Matemática, Língua Portuguesa, Noções de Informática e conhecimentos específicos sobre a função de auxiliar administrativo.

Inscrições no concurso público com vagas no Cioeste, em Barueri:

Os interessados têm até o dia 28 de março para fazer a inscrição exclusivamente no site da Fundação VUNESP, com taxa de R$ 67,90. Aqui está o edital.

Além deste, estão abertas também em Barueri as inscrições para concurso público com vagas na Prefeitura e salários de até R$ 9 mil.

Cioeste

O Consórcio Intermunicipal é formado por 12 cidades da região, sendo: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Araçariguama, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista.

O Cioeste abrange aproximadamente 3 milhões de habitantes e uma economia regional que gera 2,5% do PIB Nacional (mais de R$ 133 mil no ano de 2013), consolidando-se como o maior consórcio intermunicipal do país em importância socioeconômica.