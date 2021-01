Confira vagas de emprego abertas na Alelo em Alphaville

A Alelo, uma das líderes no segmento de pagamento de benefícios no país, tem vagas de emprego abertas em sua sede em Alphaville, Barueri. Há oportunidades para as áreas Comercial, Financeira, Estratégia Digital, Marketing, Operações, Recurso Humanos e Tecnologia.

Há vagas abertas para os cargos de consultor comercial, analista de inovação, especialista de estabelecimento comercial, superintendente financeiro, coordenador de performance de produto, analista de operações, analista de treinamento comercial júnior, engenheiro de software (especialista), especialista em arquitetura corporativa, gerente de arquitetura, gerente de sistemas, entre outras.

Para a função de Analista de Treinamento Comercial Júnior o interessado deve ter ensino superior, conhecimento em treinamento, Power Point e Excel avançado. Já a oportunidade de analista de operações Sênior exige que o candidato tenha ensino superior, experiência em atendimento ao cliente e BackOffice, conhecimento em Customer Experience, Excel avançado e expertise na elaboração de apresentações executivas.

Para a vaga de Superintendente Financeiro, é necessário ter experiência mínima de oito anos em Finanças, cinco anos em Gestão de Pessoas, profunda capacidade analítica, bom domínio de técnicas de apresentação e forte capacidade de comunicação. É necessário ter ensino superior completo. Pós-graduação e atuação como gestor de líderes são requisitos desejáveis pela empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Alelo:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da empresa (jobs.kenoby.com/alelo), escolher a opção desejada e cadastrar o currículo online. No mesmo link, também é possível encontrar mais informações sobre as oportunidades e a empresa.