Continental Shopping oferece teste rápido de covid-19

O Continental Shopping montou um ponto de coleta de teste rápido para diagnóstico do novo coronavírus (covid-19). Os testes podem ser realizados de segunda a domingo, das 12h às 20h.

Quem tiver interesse em fazer, deve fazer o agendamento no site e preencher um cadastro no site SOS Exames, responsável por aplicar o teste em uma estrutura exclusiva para atendimento no estacionamento do shopping. Após o cadastro, o interessado receberá um e-mail de confirmação.

O exame realizado é o teste de anticorpos coronavírus (IgG e IgM), que mostra se a pessoa já teve contato com a doença, o que cria os anticorpos. O paciente tem acesso ao resultado do exame no site da SOS Exames em até duas horas após a realização.

O exame tem um custo de R$ 179,99 e deve ser pago diretamente no site com cartão de crédito. Aquele que optar pelo exame sem o agendamento poderá efetuar o pagamento no ato em dinheiro ou cartão.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4040-4981 ou no site do Continental Shopping.

Serviço

Teste Rápido COVID-19 – Continental Shopping

Horário: das 12h às 20h // Local: Estacionamento do shopping

Endereço: Avenida Leão Machado, 100, Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 ou www.continentalshopping.com.br