Copa Osasco de Hapkido reúne 150 atletas no ginásio do Baronesa

A Copa Osasco de Hapkido reuniu 150 atletas de 13 equipes da Grande São Paulo no Ginásio Esportivo Henrique Alves de Moraes, no Jardim Baronesa. O evento foi realizado no domingo (29), numa parceria entre a Academia New Fight e a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

As equipes participantes foram Auanam, Army Fight, Dojan, Carva e Onuma, de Osasco, Belts (Praia Grande), Dreb Team (São Paulo), Jikbuwan (Taboão da Serra), Leões Fight (Lorena), Machuca (Jacareí), Onuma (Osasco), Palas Athenas (Piracai), e a anfitriã New Fight.

Três competidores representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco participaram do campeonato e conquistaram medalhas: Victor Peixoto, 2º lugar na categoria até 85 quilos adulto e 1º lugar em luta em dupla ficou com o cinturão da categoria.

Gustavo Simões consagrou-se campeão na categoria até 65 quilos adulto, e Theo Fernandes foi vice-campeão na categoria de salto em distância.

“Agradeço ao prefeito e ao secretário de Esporte pelo apoio às equipes. O hapkido está crescendo na cidade graças ao empenho de todos”, avaliou o organizador do evento, mestre Edvaldo Peixoto.

