Coronavírus | Aulas nas escolas de Jandira serão suspensas a partir de quinta (19)

As aulas na rede municipal de ensino de Jandira, inclusive creches, serão suspensas por tempo indeterminado a partir de quinta-feira (19), informou a Prefeitura em nota na tarde desta segunda-feira (16). A medida é uma das ações de combate ao novo coronavírus (covid-19) adotadas pelo município.

Uma série de eventos e serviços estão temporariamente suspensos para evitar a proliferação da doença. “O momento é de prevenção e cautela, tornando os hábitos de higiene uma grande barreira para qualquer tipo de vírus”, diz a Prefeitura. Confira a íntegra abaixo:

Nota oficial

A Prefeitura de Jandira informa que as aulas da rede municipal de ensino estarão suspensas temporariamente a partir da próxima quinta-feira (19) para evitar a proliferação do coronavírus. Esta medida é importante para que as crianças e funcionários não sejam afetados pela doença. Importante que os pais se programem e evitem deixar as crianças com as pessoas idosas, os mais atingidos pelo coronavírus.

Na Secretaria de Educação, as atividades do CRJ, Cursinho Popular e UAB estão suspensas temporariamente, assim como as aulas oferecidas pela secretaria de cultura (teclado, violão e desenho), atividades do CPCI (Centro Público de Convivência do Idoso) e da Diretoria de Esportes.

Os eventos já agendados, Paixão de Cristo e de 1º de maio, foram suspensos a fim de evitar aglomerações. A Área de Lazer do Trabalhador, a Cidade de Criança e o Parque Ecológico estarão fechados a partir desta semana.

A suspensão temporária se entende a serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social, como atendimento ao Bolsa Família, visita domiciliar, atendimento com psicólogo e assistente social e todos os cursos disponibilizados na secretaria e nos Cras e Creas.

O momento é de prevenção e cautela, tornando os hábitos de higiene uma grande barreira para qualquer tipo de vírus.