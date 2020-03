Coronavírus | Casos suspeitos quase dobram em Osasco, que tem 4 “potencialmente confirmados”

O número de casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19) notificados em Osasco chegou a 91, segundo boletim diário divulgado pela Prefeitura na noite desta quarta-feira (18). Entre eles, 65 estão em análise laboratorial e 26 foram descartados por critério laboratorial.

No levantamento anterior, divulgado na noite de terça, eram 46 casos suspeitos. Ou seja, o número subiu 97,8%.

Além disso, quatro casos de moradores de Osasco com coronavírus foram “potencialmente confirmados”, segundo o prefeito Rogério Lins. “Foram confirmados por meio da realização de exames em rede particular e aguardam a contraprova do Instituto Adolfo Lutz”.

“Esses casos estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco e as pessoas estão em isolamento domiciliar e com boas condições clínicas de saúde”, diz a Prefeitura.

Mais cedo, em transmissão de vídeo no Facebook, o prefeito Rogério Lins afirmou que os quatro pacientes são de bairros diferentes e não contraíram a doença no município. “Não tiveram contágio em Osasco. Trabalham em agências de publicidade, no setor de jornalismo e em atividades comerciais fora da cidade”.

Ele declarou ainda que são “pessoas que não fazem parte do grupo de risco”. “[São] saudáveis, abaixo dos 60 anos e não têm doenças crônicas”.

Leia abaixo a íntegra do último boletim oficial da Prefeitura sobre o novo coronavírus em Osasco.

“BOLETIM OSASCO DESTA QUARTA-FEIRA, 18/3: COVID-19

A Prefeitura de Osasco informa nesta quarta-feira, 18/3, que:

• Atualmente existem 91 casos suspeitos notificados.

• 65 casos estão em análise laboratorial.

• 26 casos foram descartados por critério laboratorial.

PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO

O COVID-19 é transmitido por espirro, tosse e gotículas de saliva.

Os sintomas mais comuns apresentados são tosse, febre e dificuldade para respirar.

A prevenção contra o coronavírus é responsabilidade de todos.

Seguem algumas recomendações de prevenção à transmissão importantes:

– lave as mãos constantemente, com água e sabão. Lave os dedos, o espaço entre eles, o dorso das mãos, as unhas e o pulso.

– higienize as mãos com álcool em gel, principalmente após fazer uso do transporte coletivo.

– mantenha dois metros de distância de qualquer pessoa tossindo ou espirrando e evite locais de aglomeração.

– evite tocar os olhos, nariz e boca, sem lavar as mãos antes.

– ao tossir e espirrar cubra a boca e o nariz com o antebraço (não com as mãos) ou com lenço descartável.

– evite locais com grande aglomeração.

– evite compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

– mantenha os ambientes bem ventilados.

– Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) e portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabete, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico, nos termos definidos pelas autoridades de saúde sanitária devem ficar em isolamento domiciliar”.