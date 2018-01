Cotia abre inscrições para diversos cursos gratuitos de geração de renda

A Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade de Cotia estão com inscrições abertas para os cursos gratuitos de capacitação profissional e geração de renda nas áreas de cabeleireiro, depilação, manicure, reflexologia, depilação, design de sobrancelhas, patchwork, pedraria, decoupage, tricô e crochê, informática com módulos para Jovem Aprendiz (de 14 a 16 anos de idade) e Idosos, culinária e confeitaria. Também há vagas para ginástica, pilates gold, mat pilates e zumba.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Espaço Movimenta Cotia, que fica na Rua Senador Feijó, 110, Centro. Os cursos estarão distribuídos nos CRAS’s Caucaia do Alto, Jardim Sandra, Caputera, Recanto Suave e Jardim Japão, Espaço Movimenta Cotia e Cecap.

Para se inscrever é preciso levar os documentos pessoais e comprovante de endereço. Solicita-se a doação de um quilo de alimento não perecível que será encaminhado para as ações voltadas às famílias carentes do município.

As aulas começarão assim que as vagas forem preenchidas. “Nosso objetivo é inovar e oferecer cursos que possam proporcionar às pessoas uma oportunidade de adquirir mais conhecimento e autonomia financeira”, afirma a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Franco.