Cotia abre inscrições para programa de ajuda às gestantes

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia abriu as inscrições para o programa Mãe Cotiana, que oferece auxílio para as mães da cidade, da gravidez ao nascimento.

Estão aptas a se inscrever gestantes com 14 a 35 semanas de gestação que moram em Cotia há pelo menos um ano e com renda familiar até três salários mínimos.

Pelo programa, as futuras mamães têm a garantia de atenção integral no acompanhamento do seu pré-natal na rede municipal de saúde, ganham kit de enxoval completo, com: carrinho de bebê, saída de maternidade, banheira, mamadeiras, fraldas, itens de higiene, bolsa, entre outros.

Para se inscrever as mamães devem enviar um olá para o Whatsapp (11) 96300-7500 e esperar o recebimento da lista de opções e responder com o número 3.

As inscrições ficam abertas até o dia 26 de setembro.