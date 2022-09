Polícia investiga execução a tiros de ex-GCM de Carapicuíba, esposa, mãe e padrasto

Um advogado e ex-Guarda Civil Municipal de Carapicuíba, a esposa, a mãe e o padrasto foram executados a tiros neste fim de semana. Os quatro corpos foram encontrados na tarde do sábado (3), em uma estrada de terra, em Pirapora do Bom Jesus.

Os corpos de Paulo Correa de Souza Junior, de 40 anos, a esposa Ana Caroline Ferreira da Silva, 31, a mãe dele Marlene Aparecida Ferreira de Souza, 64, e Israel Aparecido Vintorin, 45, foram localizados próximos ao carro em que estavam, modelo Chevrolet Prisma, na Estrada Francisco Misse, no bairro Ponunduva.

A Prefeitura de Carapicuíba lamentou o ocorrido e informou, em nota publicada nas redes sociais, que Correa prestou serviços à GCM durante 10 anos e pediu afastamento para exercer outra profissão em janeiro de 2021. “A GCM de Carapicuíba irá auxiliar as polícias Militar e Civil nas investigações para que os criminosos sejam capturados o mais rápido possível”, disse a administração no domingo (4).

Paulo Correa e a esposa tinham um escritório de advocacia especializado em direito trabalhista, família e criminal. Ele também foi assessor do vereador Sheriff Paulo Costa, que manifestou pesar nas redes sociais. “Sentimentos aos familiares e que a justiça seja feita contra esses criminosos que agiram covardemente”, escreveu o parlamentar.

O ex-GCM respondia em liberdade por tentativa de homicídio contra três pessoas em abril de 2020, após uma discussão durante um churrasco. A polícia não informou se o crime ocorrido neste sábado teria ligação com o caso ocorrido há dois anos.

Crime foi registrado como homicídio na Delegacia de Santana de Parnaíba e é investigado também pelo DP de Pirapora do Bom Jesus com apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Seccional de Carapicuíba.