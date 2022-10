Cotia terá dia “D” de multivacinação neste sábado (22)

A Secretaria de Saúde de Cotia realiza neste sábado (22) mais uma edição do dia “D” de multivacinação para ampliar a cobertura vacinal no município. Quatro unidades básicas de saúde (confira abaixo) vão abrir das 9h às 15h.

publicidade

Para ser vacinado basta comparecer a um dos locais com documento com foto, cartão SUS e caderneta de vacina (obrigatória para crianças). Quem está com vacinas atrasadas, como a da covid-19, por exemplo, poderá fazer a atualização das doses e/ou iniciar o esquema vacinal.

Em Cotia, crianças com idade a partir de 3 anos já podem ser vacinadas contra a covid-19. Além disso, a prioridade é também imunizar os pequenos contra a poliomielite. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Cotia, em 2022, apenas 39,3% das crianças maiores de um ano de idade foram vacinadas.

publicidade

Confira as Unidades Básicas de Saúde que abrem para Dia D de multivacinação em Cotia: Assa, Atalaia, Caucaia e Portão.