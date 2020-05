Covid-19 mata mais uma criança em SP; óbitos crescem dez vezes mais entre jovens e adultos

Mais uma criança morreu em decorrência do novo coronavírus (covid-19) em São Paulo, nas últimas 24 horas. A quarta vítima infantil da covid-19 tinha quatro anos e morava em Francisco Morato, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com um balanço feito pela secretaria, o número de mortes por coronavírus entre crianças, jovens e adultos cresceu dez vezes no último mês, passando de 1 mil na faixa etária abaixo dos 60 anos. Até o dia 11 de abril, nenhuma criança tinha morrido com esse diagnóstico.

Entre os idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, a mortalidade pelo coronavírus cresceu seis vezes, passando, em um mês, de 460 para 2.739. Com isso, São Paulo tem, até este momento, 3.743 óbitos por covid-19.

Publicidade

O estado tem 46.131 casos confirmados da doença, número 5,4 vezes maior do que registrado há um mês (eram 8.381 casos).

Agência Brasil