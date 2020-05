Osasco entrega nova UBS do Jardim Jaguaribe

A Prefeitura de Osasco entregou à população, nesta segunda-feira (11), a nova Unidade Básica de Saúde do Jardim Jaguaribe. A unidade foi construída no mesmo terreno da UBS Carolina Maria de Jesus, que fica na Rua José de Almeida Vargas, 122. A obra foi realizada em parceria com a Uninove.

O novo espaço tem 417 m² de área construída. A UBS conta com recepção, salas para enfermagem, curativos, medicação, inalação e administração, banheiros feminino, masculino e adaptado para cadeirante, dois consultórios, odontologia, pediatria, ginecologia, vacina e farmácia.

Na área externa do equipamento de saúde há um estacionamento com 14 vagas, iluminação, grades e calçamento, além de 80m² de área construída para playground, ao lado uma mini praça que ganhou o nome de Francisco Aurélio Pereira em homenagem ao frequentador da UBS, que faleceu há 9 meses.

Publicidade

A equipe de saúde que vai atender no local conta com quatro clínicos, um clínico estrategista familiar, dois dentistas, dois pediatras e um ginecologista. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

A decisão pela construção da nova unidade ocorreu durante o processo de reforma. A prefeitura optou pela construção para que pudesse fazer as adaptações necessárias ao projeto e ampliar a capacidade de atendimento.

Pacote de obras para a Saúde de Osasco

A Prefeitura de Osasco lançou, no segundo semestre de 2019, um pacote de obras para reformar as 35 Unidades Básicas de Saúde do município. Dessas, além da nova unidade de Jaguaribe, outras seis já foram revitalizadas: Vila Yolanda, Padroeira, Munhoz Júnior, Vila Menck, Olaria do Nino e Metalúrgicos. A prefeitura também entregou uma nova UBS em Presidente Altino.

As melhorias também chegaram nas unidades de urgência e emergência. Em janeiro, a Prefeitura entregou a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro, que recebeu nova pintura, instalações hidráulicas e elétricas, com iluminação de lâmpadas Led, aparelhos de ar-condicionado para as áreas de recepção, salas de espera e corredores dos consultórios, placas de informação e identificação visual interna e painéis externos, novos mobiliários e equipamentos médicos.

Dentre os investimentos já realizados na estratégia de ação de combate à covid-19, estão a criação dos Centros de Terapia Intensiva para atender pacientes com casos suspeitos e confirmados da doença. Foram criadas unidades fixas para que, após o período de pandemia, as estruturas sejam utilizadas pela população.