Crianças podem ser vacinadas contra a covid-19 no Plaza Shopping Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba realiza nesta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 de fevereiro, uma ação no Plaza Shopping para vacinar contra a covid-19 crianças de 5 a 11 anos: a “Vacikids”. A vacinação acontece no piso G5, das 18h às 21h.

O responsável deve apresentar RG, CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS da criança e comprovante de residência atualizado. Também é recomendado que seja feito o pré-cadastro no site Vacina Já, do governo estadual.

A campanha de vacinação contra a covid-19 em Carapicuíba segue normalmente nos demais polos: Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (Exceto as USF Natércio – Capriotti, UBS Ariston, UBS Vila Helena e UBS Ana Estela). No Parque do Planalto, de segunda a sábado, das 8h às 17h.

