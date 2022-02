100 vagas de operador de telemarketing abertas no PAT de Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba anunciou, nesta terça-feira (8), que reúne 100 vagas de operador de telemarketing ativo. A seleção será realizada na quinta-feira (10), às 9h.

publicidade

Os interessados devem ter ensino médio completo, conhecimento em informática e boa digitação. Não é necessário ter experiência.

As oportunidades são para trabalhar em Alphaville, Barueri, de segunda-feira a sábado. Além de salário (valor não foi divulgado), o colaborador receberá comissão e benefícios.

publicidade

Para participar do processo de seleção ‘necessário comparecer ao PAT de Carapicuíba, que fica dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping (Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Silviania), às 9h, portando currículo atualizado e documentos pessoais.