Crianças viviam aglomeradas com mais de 300 cães e gatos, em meio a fezes e restos de comida, em Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia encontrou, na madrugada de domingo (1°), aproximadamente 300 animais, entre cães e gatos, que viviam aglomerados em uma residência, em Caucaia do Alto. Duas crianças, uma de 9 anos e outra de 5, viviam em meio aos animais amontoados.

publicidade

A GCM foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. Ao chegar no endereço, se deparou com o marido irritado com a mulher por ter que dividir o imóvel, um sobrado, com tantos animais em meio à sujeira. Os guardas foram convidados por ele para entrar.

O sobrado com 125 m² construídos em um terreno de 250 m² abrigava muitos animais. Muitos deles estavam amontoados junto às fezes e ração. Havia gatos aglomerados até no quarto das duas filhas do casal. Já no quintal, foi encontrada uma espécie de jaula para abrigar mais cães e gatos.

publicidade

Pelos de animais na comida

O dono da casa tem uma cozinha industrial nos fundos do imóvel. Ele fabricava salgados e vendia no Centro de São Paulo, mas contou que teve o negócio prejudicado porque os clientes começaram a reclamar que tinha pelo nos alimentos.

Foram acionados pela GCM o Centro de Zoonoses, a Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar. Os animais foram recolhidos e levados à uma ONG de proteção de Cotia. Já as crianças foram encaminhas para um abrigo e devem ficar no local até esta segunda-feira (2), quando o juíz do município deve decidir com quem elas ficarão.

publicidade

Já o casal teve de prestar esclarecimentos na Delegacia de Cotia e deve responder, em liberdade, por ato de abuso a animais e maus-tratos à criança.

OPORTUNIDADES// Perto de inaugurar loja em Osasco, MercadoCar tem dezenas de vagas abertas