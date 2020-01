Curso de português grátis atenderá refugiados e imigrantes em Osasco

Imigrantes e refugiados poderão fazer curso de português gratuito em Osasco. O curso de Língua Portuguesa será oferecido pela Prefeitura de Osasco, em programa da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SERT).

Segundo a SERT, o objetivo do projeto é atender refugiados e imigrantes na cidade que, por causa do idioma, encontram dificuldades para conseguir emprego através das indicações do Portal do Trabalhador.

A ação, que é parte do Projeto Osasco Integra, será desenvolvida em parceria com o Sesc. As inscrições poderão ser realizadas já a partir da segunda-feira, dia 6 de janeiro, e ficarão abertas até o dia 14/1.

O local das inscrições para o curso de língua portuguesa gratuito para imigrantes e refugiados é o próprio Portal do Trabalhador, unidade Centro, das 9h às 16h. O endereço é Rua Fiorino Beltrano, 300.

No dia 15 de janeiro haverá um workshop inaugural para os participantes conhecerem o funcionamento do curso. O encontro será no auditório do Centro de Formação de Professores (CEFOR), no centro de Osasco. As aulas, no mesmo local, vão de 21 de janeiro a 20 de março de 2020, sempre de terça a sexta-feira, das 9h30 às 11h30. Mais informações podem ser obtidas no telefone: (11) 3653-1133 / Ramal 1239 – Setor do Projeto Osasco Integra

Serviço

Curso Gratuito de Língua Portuguesa para imigrantes e refugiados

Inscrições: De 6 a 14 de janeiro de 2020

Horário (inscrições): das 9h às 16h

Local: Portal do Trabalhador – unidade Centro, Rua Fiorino Beltrano, 300

Informações: telefone: (11) 3653-1133 / Ramal 1239