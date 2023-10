Danilo Gentili se apresenta em Santana de Parnaíba nesta sexta-feira (20)

O humorista e apresentador Danilo Gentili apresenta seu show solo de stand up comedy em Santana de Parnaíba nesta sexta-feira (20), às 21h, na Arena de Eventos.

Gentili, um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil, já foi membro do Clube da Comédia Stand-Up e criou o Comédia ao Vivo. Na televisão, hoje é um dos líderes de audiência com seu programa “The Noite” no SBT e agora volta aos palcos com novo show.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

A Arena de Eventos fica na Avenida Esperança, 450 – Campo da Vila, Santana de Parnaíba.