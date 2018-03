Desabamento da casa no Novo Osasco não tem relação com as estruturas da Sabesp, diz nota da empresa

Desabamento da casa no Novo Osasco não tem relação com as estruturas...

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) se posicionou em relação à queda da casa localizada na Rua Miguel Nahka, no Novo Osasco, na manhã desta quarta-feira (21).

Algumas das teorias publicadas no Facebook diziam que a casa teria desabado por conta do bueiro da frente da residência.

Em nota a Sabesp diz que: “O desabamento do imóvel 498 da rua Doutor Miguel Nahka, em Osasco, não tem qualquer relação com as estruturas da Sabesp existentes no local. Em maio de 2017, a Companhia vistoriou a residência após receber solicitação da Prefeitura de Osasco. Foram encontradas trincas que não estavam relacionadas aos sistemas de água e esgoto da Sabesp. Na ocasião, a Defesa Civil do município foi acionada e interditou os imóveis 30 e 498”.

De acordo com a prefeitura de Osasco, a Defesa Civil foi acionada na terça-feira (20), após as chuvas, pois o proprietário do imóvel alegou ter ouvido vários estalos em sua residência. As equipes que foram ao local optaram pela interdição do local.