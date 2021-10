Detetives do Prédio Azul chegam ao Shopping Tamboré com circuito de atividades

O Shopping Tamboré, em Barueri, recebe a partir do dia 18 de novembro, uma experiência imersiva de investigação inspirada no universo de mistério e aventuras de D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, série que é sucesso no Gloob, canal infantil da Globo.

O cenário, que reproduz o famoso Prédio Azul, promete transportar a criançada para a missão de um verdadeiro detetive, com atividades que exploram trabalho em equipe, comunicação e raciocínio lógico. Separados em grupos, os pequenos farão um rodízio pelas salas a fim de descobrir as pistas que levarão a solução do mistério. A surpresa fica por conta dos atores da série, que interagem com as crianças através de vídeos em televisores espalhados pelo circuito.

Já aos finais de semana, durante sessões especiais, os atores Pedro Motta (Pippo), Anderson Lima (Bento), Letícia Braga (Sol), Nicole Orsini (Berenice), Theobaldo (Charles Myara) e Ronaldo Reis (Severino) estarão presentes, de maneira alternada, durante as apresentações do evento.

Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 160 (meia entrada) e podem ser adquiridos no site do Sympla . O evento disponibilizará máscaras de proteção personalizadas com as cores das capas dos detetives (vermelho, verde e amarelo), mas não será possível escolher as cores temáticas das máscaras.

Para ter acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra covid-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP). A medida atende ao decreto nº 60.488, de 27 de agosto de 2021.

Serviço

D.P.A. “Seja Um Detetive” no Shopping Tamboré

Quando: De 18 a 28 de novembro

Duração: 50 minutos (recomendamos a chegada 15 minutos antes do início da sessão)

Horários e venda de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/69259/d/110701

Classificação: LIVRE – Crianças menores de 12 anos, obrigatoriamente, devem estar acompanhadas por um adulto responsável

