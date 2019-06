Dia 29 tem feira de adoção de cães e gatos em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, realizará no último sábado de junho, dia 29, das 10h às 16h, mais uma edição do “Pet Day – Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos”.

O evento, que acontece no estacionamento do Paço Municipal, na Rua Narcisio Sturlini, 201, Vila Campesina, visa contribuir na adoção do maior número de cães e gatos que estão sob cuidados do Departamento de Bem-Estar Animal.

Todos os pets passam por avaliação médica e tratamento. Em caso de doenças ou lesões, são castrados, vacinados e vermifugados, e o novo proprietário recebe o certificado de adoção de guarda responsável. Participe!



Serviço

Pet Day – Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos em Osasco

– Data: 29/6

– Horário: das 10h às 16h

– Local: Estacionamento do Paço Municipal (Rua Narcisio Sturlini, 201, Vila Campesina)

Gratuito