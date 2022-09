Dia das Crianças do Parque Shopping Barueri terá show com “Beatles para Crianças”

Dia das Crianças do Parque Shopping Barueri terá show com “Beatles para...

O Parque Shopping Barueri apresenta a banda “Beatles para Crianças” no dia 12 de outubro, a partir das 17h.

O projeto BPC, que traz sucessos do quarteto de Liverpool com arranjos originais, além de histórias contadas e cantadas, vai apresentar para as crianças o espetáculo “O Primeiro Show de Rock!”. O BPC busca apresentar às crianças a musicalização, iniciação ao rock, a língua inglesa e a referência do universo dos Beatles e suas canções.

Além da música, a mascote do shopping, Flora, e outros personagens estarão presentes a partir das 15h para fazer um esquenta para o show e animar a criançada e a família com pinturas faciais, distribuição de pipoca, algodão doce, guloseimas e escultura em balão.

O evento será gratuito e não é necessária inscrição. O público poderá se acomodar por ordem de chegada.

O Parque Shopping Barueri fica na Rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia.