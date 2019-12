Duas pessoas morreram em acidente com caminhão que caiu do Rodoanel na Raposo e explodiu

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram no acidente envolvendo um caminhão que caiu de um viaduto do Rodoanel no km 20 da rodovia Raposo Tavares, se chocou com três veículos e explodiu, pouco depois das 16h desta segunda-feira (16).

As vítimas fatais são o caminhoneiro e uma mulher que estava em um Celta e ficou sob a caçamba do caminhão. Além disso, há outros dois feridos que foram encaminhados ao hospital, ainda de acordo com os Bombeiros.

O caminhão que pegou fogo na Raposo Tavares na tarde desta segunda-feira (16) trafegava pelo Rodoanel quando ficou descontrolado e caiu de cima do viaduto no trecho entre as duas rodovias.

O veículo estava carregado de areia e, na queda, se chocou com pelo menos mais três veículos, na pista sentido interior da Raposo.