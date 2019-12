Caminhão que pegou fogo caiu de viaduto do Rodoanel na Raposo

O caminhão que pegou fogo na Raposo Tavares na tarde desta segunda-feira (16) trafegava pelo Rodoanel quando ficou descontrolado e caiu de cima do viaduto no trecho entre as duas rodovias.

O veículo estava carregado de areia e, na queda, se chocou com pelo menos mais dois veículos e houve uma explosão, na pista sentido interior da Raposo, segundo informações preliminares.

Uma moto também estaria envolvida no acidente.

Às 16h45 desta segunda-feira, os bombeiros trabalhavam para apagar as chamas e na esperança de resgatar vítimas com vida. Ainda não há informações sobre a quantidade de vítimas. (Com informações do “Brasil Urgente”)