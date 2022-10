Dudu Nobre se apresenta em Alphaville no dia 12 de outubro

A região terá a oportunidade de assisir a apresentação do famoso sambista Dudu Nobre.

publicidade

Será no dia 12 de outubro, a partir das 12h, na Cachaçaria Água Doce Conde (Av. Andrômeda, 874, Alphavile Conde – 18 do Forte).

Dudu estará acompanhado de Rafinha, Ramon Lopes e Fabão e haverá buffet de feijoada.

publicidade

Nos intervalos do show, canja com o Dj Jotta K. Mulheres com o nome da lista não pagam a feijoada.

Reservas de mesa pelo Whats 97568-0966.