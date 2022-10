Show tributo ao Abba e Bee Gees serão a atração do Teatro Municipal de Osasco neste sábado (8)

Pela primeira vez em Osasco, ABBA + BEE GEES Show Tributo – farão dois super shows na mesma noite. Será neste sábado (8), ás 21h, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas 1533, Vila Campesina).

Formatado em 120 minutos, o show tributo com Abba + Gee Gees in Concert, tem a participação das bandas Abba Majestät e Bee Gees Way, bandas renomadas presente no circuito de shows em todo território brasileiro, referência no seguimento tributo, onde juntos somam mais de 500 apresentações.

O show promete sucessos como Dancing Queen, Mama Mia, Chiquitita, Waterloo, I Haver a Dream, Night Gever, Massachusetts, Words, More Than a Woman, Alone, Stayin Alive, You Should be Dancing, Tragedy, e muito mais.

Os ingressos antecipados pode ser adquiridos com tem desconto por meio do link da Bilheteria Express ou na Loja GIFT FOR YOU, no interior do Shopping Galeria, box 27 (Rua Primitiva Vianco, 100 – centro, Osasco).