É hoje! Sorteio de ingressos para o Oz Festival

O Portal Visão Oeste sorteia nesta segunda-feira (21) dois pares de ingressos para o Oz Festival, o maior festival de música de Osasco, que será realizado nos dias 1 e 2 de setembro, com shows de Gusttavo Lima e João Gomes.

O sorteio foi lançado na página do Visão Oeste no Instagram. Para participar, basta curtir a publicação oficial do sorteio, seguir o @visaooeste no Instagram e marcar um amigo nos comentários.

Os participantes podem comentar quantas vezes quiserem até às 18h desta segunda-feira. Por volta desse mesmo horário será feito o sorteio. O resultado será divulgado no Feed e Stories do Instagram.

Ver essa foto no Instagram