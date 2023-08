Filha e genro são condenados em caso do assassinato de casal de idosos em Santana de Parnaíba

Filha e genro são condenados em caso do assassinato de casal de...

Roberta Tafner e seu marido, Wilson Souza, foram condenados a prisão no caso da morte do casal Tereza Maria do Carmo Nogueira Cobra e Wilson Roberto Tafner, ocorrido em Santana de Parnaíba em 2010 (leia aqui).

Eles foram acusados de matar os idosos a facadas para tentarem ficar com a herança avaliada em R$ 60 milhões.

O julgamento dos ocorreu no Fórum de Barueri nos dias 15 e 16 de agosto e os réus vão recorrer em liberdade.

A advogada Roberta Nogueira Tafner de Sousa foi condenada a 49 anos, 9 meses e dez dias de prisão em regime inicialmente fechado. O marido dela, Willians de Sousa recebeu condenação de 42 anos e 8 meses de prisão também em regime fechado.

As vítimas eram pais de Roberta. O casal foi encontrado morto em sua casa, no condomínio Portal das Acácias. A filha foi acusada de planejar o assassinato junto com o marido dela, que esfaqueou os idosos.

Roberta e Willians chegaram a ser presos durante a investigação policial, mas depois foram soltos. Como respondiam ao processo judicial em liberdade, poderão recorrer da decisão fora das grades. A filha tem 42 anos atualmente e o genro, 46.