Igor Bueno fará show gratuito em Osasco na quinta (24)

O cantor e compositor Igor Bueno apresenta as canções de seu trabalho “Recanto dos Mil Sonhos”, em Osasco, nesta quinta-feira (24). A atração, que tem ingressos gratuitos, será realizada no Teatro Municipal Glória Giglio, às 20h.

Em Recanto dos Mil Sonhos, seu trabalho mais recente, o cantor e intérprete Igor Bueno junto à sua banda convida o público a mergulhar em suas influências e inspirações, desde o samba, baião, congada até o coco e o bumba meu boi, apresentados por canções autorais em uma linguagem poético-musical única.

Segundo o artista, “esse show trata da necessidade de alimentar os sonhos contra as realidades opressoras e fortalecer a criação de realidades mais vivas”. Suas canções são marcadas por uma sensibilidade reflexiva, com críticas aos retratos urbanos, imersões aos sentimentos humanos, defesa da natureza e meio ambiente e soma nas lutas sociais e espirituais afro-brasileiras e indígenas.

O projeto Recanto dos Mil Sonhos é realizado por meio do ProAC Editais, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo do Estado de São Paulo, idealizado e produzido pela Pôr do Som Produções.

SERVIÇO

Igor Bueno

Turnê: Recanto dos Mil Sonhos

Gratuito

Quando: 24 de agosto – quinta, às 20h

Local: Teatro Municipal Glória Maria Garcia Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina, Osasco)