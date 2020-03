Economista chefe do Bradesco dá palestra gratuita na ACEO, em Osasco, sobre perspectivas para a economia

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) vai receber o economista e chefe do banco Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, para discutir o cenário econômico do país e as perspectivas para o ano. O evento acontece na próxima terça-feira (17).

Além do chefe do Bradesco, o evento terá ainda um painel com a participação do contabilista e presidente ACEO, Dr. Amir Gomes dos Santos; do vice-presidente da entidade, Roberto Hovnan Nerguisian; do advogado Marcos Gabriel Atchabahian e do gerente geral da Sika Brasil, Romeu Martinelli.

O evento é gratuito e será realizado às 19h, no auditório da ACEO, que fica na avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco. Os interessados em participar devem se cadastrar neste site.

Palestra: “BRASIL EM TRANSFORMAÇÃO: Cenário e Perspectivas”, com Fernando Honorato, economista chefe do Bradesco

Data: 17/03, das 19h às 21h, na Associação Comercial e Empresarial de Osasco(ACEO) – avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco

Programação:

19h – Recepção e credenciamento

19h30 – Abertura

19h40 – Palestra com Fernando Honorato Barbosa

20h20 – Painel: Cenário e Perspectivas com Dr. Amir Gomes dos Santos, Roberto Hovnan Nerguisian, Marcos Gabriel Atchabahian e Romeu Martinelli

21h – Coquetel

