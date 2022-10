Eleito deputado, Rogério Santos deixa vaga na Câmara: veja quem assume

O vereador e agora deputado estadual eleito Rogério Santos (MDB) publicou em suas redes sociais, ao lado do candidato a deputado federal da sua ‘dobrada’, Enrico Misasi (que ficou com a 1ª suplência), uma mensagem de agradecimento pela votação que obtiveram na eleição de domingo (2).

Com a saída de Santos do legislativo osasquense para assumir sua vaga na Assembleia em 2023, quem assume como novo vereador na Câmara de Osasco é Rodrigo Pascoto, o Rodrigo Gansinho (PL), morador da Vila Yara.

Em sua mensagem, Rogério Santos afirma que pretende agora aumentar seu grupo e projeto político.

“Só foi possível porque estávamos unidos. Sempre dissemos, durante essa campanha, que o resultado não estava sob o nosso controle. O que estava sob o nosso controle era o nosso ‘sim’. O nosso, meu, do Enrico, e o seu. Se nós chegamos até aqui, foi por causa do seu sim, por causa da entrega, da doação de vida que você fez durante toda essa caminhada. Agora precisamos continuar caminhando porque temos uma longe jornada pela frente. Queremos colocar tudo que nós temos à serviço do projeto e continuar buscando mais pessoas, formando lideranças, buscando mais gente para que cada dia mais o nosso grupo cresça porque é assim que vamos transformar nosso Estado de São Paulo e o nosso Brasil a que tanto amamos”, disse Santos.