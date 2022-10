Elvis Cezar agradece votação, mas não revela posição no 2° turno

O ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar (PDT), que ficou em quinto lugar na votação desse domingo (2) na diputa pelo governo do Estado com 281.712 votos (1,21% dos votos válidos), publicou em suas redes sociais um agradecimento pela votação recebida.

“Quero dizer muito obrigado a você que durante toda essa campanha me recebeu com muito carinho e respeito e a todas as pessoas que votaram em mim nessas eleições”, disse o pedetista, que prosseguiu dizendo que volta em breve. “Agradeço a minha família que esteve ao meu lado, incansavelmente, e a toda minha equipe. O meu compromisso com você e com o Estado vão continuar e em breve, estaremos juntos de novo. Deus abençoe a cada um de vocês!”.

No entanto, o candidato ainda não revelou como deve se posicionar com relação ao 2° turno entre Tarcísio de Freitas (Rep) e Fernando Haddad (PT). Questionado pela redação do Visão Oeste, o candidato não respondeu até o fechamento desta matéria.

