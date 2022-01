Em Barueri, carnês de IPTU 2022 serão entregues em fevereiro

A Prefeitura de Barueri começa a distribuir em fevereiro os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022. Neste ano, o reajuste será de 9,97%, de acordo com a Secretaria de Finanças.

A administração municipal explica que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos 12 meses de 2021 é de 10,42%, portanto, maior que o índice de reajuste do IPTU de 2022.

Não há desconto para pagamento à vista. Mas o contribuinte poderá quitar o valor em até quatro vezes, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 40,00 (quarenta reais).

O vencimento da primeira parcela será em 31 de março; a segunda, 29 de abril; a terceira, 31 de maio; e a quarta, 30 de junho. Por ora, não há previsão de extensão de novo prazo para quitação do IPTU 2022.

A previsão da Prefeitura é de que sejam emitidos cerca de 99 mil carnês. Quem não receber até 10 dias antes do vencimento da primeira parcela, em março, deverá se dirigir ao Ganha Tempo (Setor Azul), na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro, onde solicitará uma Guia para pagamento, ou poderá também imprimi-la acessando o portal da Prefeitura, Emissão de 2ª via de IPTU.

Os débitos não quitados até o prazo de vencimento poderão ser inscritos em dívida ativa com os acréscimos previstos na legislação.

Isenção IPTU Barueri

Conforme a Lei 1.452/2004 e sua alteração, o IPTU é isento para aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio previdenciário pelo amparo social. A medida é válida para contribuinte possuidor de um único imóvel em Barueri, utilizado exclusivamente para moradia e que não seja destinado a comércio, locação ou qualquer outra atividade remunerada.