Em entrevista em Alphaville, Diego Hypolito fala sobre abusos sofridos

Em uma entrevista gravada em um hotel em Alphaville, o medalhista olímpico Diego Hypolito falou sobre abusos psicológicos sofridos no início da carreira de ginasta.

Entre eles, ter sido obrigado a carregar uma pilha no ânus e ser fotografado sem roupa. Diego Hypolito afirma não contava aos pais sobre os abusos por medo.

A entrevista vai ao ar na noite desta segunda-feira (13) no “Conexão Repórter”, comandado por Roberto Cabrini, no SBT.

Recentemente Diego Hypolito também abriu o jogo sobre sua sexualidade. “Vivi a solidão de não ter ninguém com quem eu pudesse compartilhar os dilemas de ser uma pessoa gay numa sociedade preconceituosa”, afirmou.

“Por mais que todo mundo tenha a impressão de que tem muito gay na ginástica, não tem. Todo mundo me zoava, zombava do meu jeito. Eu tinha o sonho de conseguir uma medalha olímpica e faria de tudo para chegar lá, até esconder quem eu era. Eu tinha certeza que se um dia eu saísse do armário publicamente, perderia patrocínios e minha carreira seria prejudicada”, disse.