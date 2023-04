Em motociata, amigos homenageiam jovem morto em abordagem da PM em Carapicuíba

Na noite desta quarta-feira (5), amigos fizeram uma motociata em homenagem a Vitor Miranda, de 19 anos, que foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar, na Cohab, em Carapicuíba.

Um grupo formado por dezenas de motociclistas se concentraram no local onde o rapaz foi morto com um tiro, na Avenida Antônio Faustino dos Santos, e percorreram as ruas da Cohab. Eles pedem por Justiça.

Vitor trabalhava como entregador de pizza. Na madrugada desta quarta, o jovem estava na garupa de uma moto com o colega quando foram abordados por policiais militares a caminho de uma tabacaria. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), ambos desobedeceram a ordem de parada. Vitor foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele não resistiu e morreu no local.

O PM foi preso em flagrante e conduzido ao presídio Romão Gomes, em São Paulo. Em depoimento, o policial alegou que o disparo teria sido acidental. O caso, que foi registrado no 1º DP de Carapicuíba, será apurado pela Polícia Civil e Militar.