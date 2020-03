“Em nenhum momento tentei passar como inocente”, diz transexual que ganhou abraço de Drauzio Varella

Após comover muitos internautas ao ser entrevistada para uma reportagem do “Fantástico” (assista abaixo) sobre presas trans em penitenciárias masculinas e receber um abraço de Drauzio Varella ao lamentar a solidão, já que não recebe visitas há mais de oito anos, a detenta Suzi Oliveira teve o motivo de sua prisão revelado e tanto ela quanto a emissora e o médico passaram a receber uma série de críticas.

Isso porque veio a tona a informação de que Suzi, que cumpre pena em Guarulhos, foi condenada por estuprar e matar uma criança de 9 anos, na zona Leste de São Paulo, em 2010, quando ainda utilizava seu nome masculino.

Após a reportagem, milhares de pessoas haviam enviado cartas à Suzi na prisão. Agora, com a revelação do motivo de sua prisão, as críticas à reportagem fizeram Drauzio Varella emitir uma nota, apoiada pelo “Fantástico”, para se pronunciar sobre o caso. Ele declara que, assim como quando os presos são seus pacientes, ele não perguntou a Suzi o que a havia levado à prisão: “Sou médico, não juiz”.

O presidente Jair Bolsonaro criticou a reportagem e declarou que “infelizmente a Constituição não permite prisão perpétua”: “Enquanto a Globo tratava um criminoso como vítima, omitia os crimes por ele praticados: estupro e assassinato de uma criança. Graças à internet livre, o povo não é mais refém de manipulações. Infelizmente a Constituição não permite prisão perpétua para crimes tão cruéis”, postou, nas redes sociais.

Entre os críticos da reportagem também está o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que desejou que Drauzio Varella “termine no inferno”: “Não é juiz? Não é gente?! Você e Marinho NÃO conseguem pedir desculpas! NÃO têm empatia ou compaixão com as crianças e famílias vítimas desse pedófilo! Continuem defendendo esse estuprador assassino, vocês se merecem. Antes que eu esqueça: desejo que vocês terminem no inferno!”, postou o ministro da Educação nas redes sociais. Ele também defendeu boicote à Rede Globo, assim como o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Em carta divulgada por meio de sua advogada, Bruna Castro, nesta segunda-feira (9), Suzi Oliveira declarou: “Eu sei que errei muito e em nenhum momento tentei passar como inocente. Desde aquele dia [do crime] me arrependi verdadeiramente e hoje estou aqui pagando por tudo que eu cometi (…) Quero pedir perdão por meu erro no passado”. Leia a carta na íntegra abaixo: