Em nota, Osasco Plaza Shopping diz que desabamento “não deixou vítimas ou feridos”

O Osasco Plaza Shopping emitiu uma nota sobre o desabamento ocorrido na tarde desta quarta-feira (08). O empreendimento informou que “o local foi isolado antes da queda, assim que o risco foi identificado pela administração” e que não houve vítimas ou feridos.

publicidade

O shopping foi completamente interditado para assegurar a segurança dos colaboradores e clientes. “A administração segue comprometida em identificar as causas do ocorrido e dar o suporte necessário aos lojistas e frequentadores para restabelecer a normalidade o mais rapidamente possível”, completou, em nota.

Mais cedo, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), informou que o alvará de funcionamento do shopping foi cassado. “A segurança das pessoas está em primeiro lugar”, afirmou o prefeito, informando ainda que foi solicitado um laudo integral da estrutura do prédio. “Todas as medidas cabíveis e necessárias serão tomadas pela Prefeitura”, completou.

publicidade

De acordo com a Prefeitura, um novo documento só será liberado após relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), Polícia Civil, Defesa Civil e laudo técnico comprovarem ausência de riscos no local.

“A segurança dos funcionários e dos consumidores está em primeiro lugar. Só iremos liberar a documentação após a constatação da ausência de riscos. O shopping ficará totalmente interditado”, completou Rogério Lins.

publicidade

A Prefeitura de Osasco também emitiu nota sobre o ocorrido nesta quarta-feira. Leia abaixo:

– Por volta das 14h30 desta quarta-feira, 08/03, equipes de segurança do Osasco Plaza constataram uma fissura na laje do corredor principal do estabelecimento. A segurança acionou a administração e providenciou o isolamento da área;

– A fissura formada na laje provocou o rompimento de uma rede de água;

– A laje, construída 10 anos atrás para fechar uma claraboia, desabou, levando com ela cinco veículos que estavam na área de estacionamento, no piso superior.

– Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas, isolaram o shopping e verificaram as instalações;

– Não há vítimas. Cinco veículos caíram do estacionamento;

– O shopping permanece interditado;

– A Perícia Técnica, da Polícia Civil, que apurará as causas do acidente será realizada na manhã de quinta-feira, 09/03;

– Após a realização da Perícia Técnica é que a equipe técnica da Defesa Civil, em conjunto com a equipe do CREA, avalia as condições da construção após o desabamento;

– O Shopping Osasco Plaza está com a documentação correta junto à Prefeitura e também com o AVCB (Corpo de Bombeiros) em dia.