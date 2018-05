Em Osasco, projeto recoloca pessoas em situação de rua no mercado de trabalho

Em Osasco, projeto recoloca pessoas em situação de rua no mercado de...

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI), implantou, no dia 2, o Programa Operação Trabalho (POT) ofertando mais de mil vagas de trabalhos na administração pública. Todas as secretarias municipais foram contempladas com os novos funcionários, que atuam como bolsistas.

A SDTI disponibilizou 60 vagas para a Secretaria de Assistência Social (SAS) que direcionou-as às pessoas em situação de rua. Dessa quantidade, 53 vagas já foram preenchidas e as pessoas começaram a trabalhar no dia 3.

Esses novos colaboradores são usuários dos albergues municipais e vivem em situação de vulnerabilidade social e tiveram a ajuda da prefeitura para regularizar a contratação.

A Prefeitura agora solicita o apoio e a contribuição da população para ajudar essas pessoas em situação de rua com doação de roupas e, principalmente, sapatos masculinos em bom estado.

As doações podem ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua da Saudade, 180, no Departamento de Proteção Social Especial.

Mais informações através do telefone 2183-6700.