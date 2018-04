Em Osasco, Semana do Trabalhador terá “Feirão do Emprego”

Na terça-feira, 24, o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, Lau Alencar, se reuniu com diversos sindicalistas na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região (SECOR), para acertar os últimos detalhes da “Semana do Trabalhador”, que acontecerá entre os dias 28 de abril e 5 de maio.

Publicidade

Como parte da programação, no dia 5 de maio, será realizado o “Feirão do Emprego”, a partir das 9h, no CEU José Saramago, localizado na Avenida João Andrade, 1355 – Santo Antônio. O evento deve reunir vagas em diversas empresas da região, entre elas oportunidades disponíveis no Portal do Trabalhador do município.

As atividades da Semana do Trabalhador serão realizadas pela Prefeitura, com apoio das secretarias de Desenvolvimento Trabalho e Inclusão, Esporte Lazer e Recreação e entidades sindicais da região.

Na ocasião, Lau agradeceu o apoio dos sindicalistas e destacou a importância da parceria: “Gostaria de agradecer a todos por nos receberem e dizer que estamos muito felizes com o apoio de vocês. O nosso objetivo é valorizar ainda mais a luta da classe trabalhadora e levar mais oportunidades aos osasquenses”.

Participaram do encontro, Wellington dos Santos e José Roberto, presidente e vice-presidente do Sindicato da Construção Civil; Luiz Arraes e Armando Coelho da Silva, diretor e vice-presidente, respectivamente, do Sindicato dos Frentistas de Osasco; José Elias de Gois e Everaldo Bezerra, presidente e diretor, respetivamente, do SINECOVEL e CISSOR; Jesse Cassundé, presidente do SINDFVSMC; José P. Silva, presidente do SECOR-CUT; além do diretor da Secretaria de Políticas Sindicais e Sociais, Edson Bertoldo.