Emidio pede recursos a Lula e Haddad para conclusão do novo campus da Unifesp Osasco

Emidio pede recursos a Lula e Haddad para conclusão do novo campus...

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) esteve em Brasília para solicitar recursos para a conclusão das obras de construção da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) campus Osasco. Ao longo da última semana, o parlamentar se reuniu com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Baseado em ofício elaborado pela direção da Unifesp Osasco, Emidio apresentou as necessidades para a conclusão da obra da Universidade Federal de Osasco e o cronograma de quando a obra deve ser concluída.

No documento, Emidio pontua que a obra começou no segundo mandato de Lula, época em que ele era prefeito de Osasco. “Na ocasião, a Prefeitura de Osasco – enquanto aguardava a conclusão das obras de instalação da Unifesp – cedeu, provisoriamente, um prédio público para o funcionamento da universidade. Desde 2011, a Unifesp se encontra em um edifício emprestado (a sede da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco)”, diz o documento.

Segundo Emidio, o pleno funcionamento do novo campus é uma demanda de toda a sociedade, independentemente de suas filiações partidárias e que vai levar desenvolvimento local e regional. “É uma obra que começou com o presidente Lula e agora, com ele de volta, nós precisamos concluir”, finaliza.