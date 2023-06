Emocionado, Rogério Lins diz que “Aline está 100% curada” e agradece orações

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), usou as redes sociais hoje (22) para agradecer a todos que torceram pela recuperação de sua esposa, Aline Lins, que foi diagnosticada recentemente com câncer de mama.

Aline foi ao retorno médico nesta quinta-feira e recebeu boas notícias. “Foi um sucesso a retirada do tumor maligno. E hoje, para a nossa surpresa, já saiu também o resultado da biópsia e a Aline está 100% curada”, declarou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

O casal agradeceu ao médico Dr. Wesley Andrade, à toda equipe que atuou no procedimento e à população pelo carinho que receberam. “Obrigada, gente, por todas as orações, por todas as mensagens que tenho recebido. Só gratidão a Deus por essa cura”, finalizou a primeira-dama de Osasco.

A mulher de Rogério Lins foi submetida a um procedimento cirúrgico na última sexta-feira (16) e teve alta hospitalar no dia seguinte. Ela revelou o diagnóstico de câncer de mama no mês passado, quando informou o afastamento temporário dos trabalhos no Fundo Social de Solidariedade.