Empresa abre mais de mil vagas em Itapevi e processo seletivo começa na segunda (23)

Em parceria com uma companhia do setor logístico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itapevi realiza, a partir da próxima segunda-feira (23), das 9h às 16h, uma seleção para 1.011 vagas de emprego.

O processo de seleção para encaminhamento das entrevistas será realizado até às 16h de sexta-feira (27), no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Avenida Presidente Vargas, 376 – Vila Nova Itapevi).

As vagas de emprego

As oportunidades oferecidas são as seguintes: 22 para operador de empilhadeira (masculino com experiência), 320 vagas para operador logístico (feminino e masculino sem experiência), 500 vagas para auxiliar operacional (masculino com ou sem experiência), 119 vagas para conferente (masculino e feminino com experiência) e 50 vagas para o cargo de fiscal de prevenção de perdas (masculino e feminino com experiência).

Publicidade

Os pré-requisitos são os seguintes: ser morador de Itapevi, possuir ensino médio completo e ter 18 anos, no mínimo. Os interessados não podem ser ex-funcionários das seguintes empresas: B2W, Americanas e Direct, com exceção dos que atuaram apenas como temporários.

Nos dias de seleção é preciso levar currículo, RG, CPF, CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), PIS, título de eleitor, comprovante de endereço, histórico escolar e CPF dos filhos acima de oito anos de idade.

Publicidade

No local será realizada uma pré-seleção e encaminhamentos para entrevistas na empresa.

Mais informações:

Mais informações sobre o processo seletivo pelo telefone (11) 4143-8888.