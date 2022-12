Empresa abre vagas de auxiliar mecânico, balconista de peças, supervisor de vendas e mais em Osasco

O Grupo Viamar está com vagas de emprego abertas em Osasco para diversos cargos. As oportunidades foram publicadas recentemente no portal Vagas.com.

Há vagas para auxiliar mecânico (3), balconista de peças (2), mecânico de automóveis (4), vendedor – pessoa com deficiência (3) e supervisor de vendas.

O salário para todas as funções é a combinar. Já os benefícios oferecidos pela empresa são assistências médica e odontológica, vale-transporte, convênio com empresas parceiras e refeitório no local.

Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas abertas no Grupo Viamar, em Osasco, devem acessar o site Vagas.com (Vagas de emprego para grupo viamar osasco), onde podem fazer o cadastro e obter mais informações.