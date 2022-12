Cidades da região recebem vans acessíveis do governo do Estado

Na última quinta-feira, (1°), o governo do Estado de São Paulo entregou 91 vans acessíveis para 55 municípios durante a inauguração da reforma do Museu da Inclusão, na capital. Os veículos foram entregues no âmbito dos programas “Nova Frota – SP Não Para” e “Cidade Acessível”.

publicidade

“Hoje estamos fazendo duas entregas importantes, com as vans adaptadas e o novo Museu da Inclusão, reforçando o compromisso deste governo com uma agenda de acessibilidade e inclusão, um investimento de cerca de R$ 400 milhões, o maior programa de acessibilidade do Governo de SP”, disse Aracelia Costa, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Os veículos possibilitam um transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas. As vans adaptadas possuem 9 lugares para passageiros, sendo 3 lugares exclusivos para cadeiras de rodas.

publicidade

São equipados com sistema de elevador para acesso do equipamento, além de ar-condicionado, fixadores e cintos de segurança. O investimento do Estado foi de R$ 32 milhões.

Foram contempladas na região com as vans as cidades de Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

publicidade

Já a abertura do Museu da Inclusão ao público será realizada no dia 10 de dezembro, com a exposição “Pessoa com deficiência: lutas, direitos e conquistas”.