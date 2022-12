Brasil goleia a Coreia do Sul, se classifica às quartas e homenageia Pelé

A seleção brasileira de futebol bateu a Coreia do Sul e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo, no Catar, nesta segunda-feira (5).

publicidade

Os gols brasileiros foram marcados por Vini Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá, todos no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo, o Brasil tomou um gol do sul-coreano Paik Seungho.

Ao final da partida, o time comandado por Tite fez uma homenagem ao rei Pelé, de 82 anos, que está internado em um hospital em São Paulo. “Desejo forças pra ele. Espero que ele fique bem de saúde e que possa ter se confortado com a nossa vitória e com a homenagem que fizemos a ele”, disse Neymar em entrevista à TV Globo.

publicidade

Agora, a seleção brasileira enfrenta a Croácia, às 12h do horário de Brasília, na sexta-feira (9).