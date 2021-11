Empresas de ônibus querem reajuste de até 54,3% na tarifa em Osasco

As empresas de ônibus que atuam em Osasco pedem reajuste nas tarifas de ônibus a partir de janeiro de 2022. Aparentemente, não há consenso entre as empresas de transporte coletivo quanto ao índice de reajuste.

Segundo uma fonte ouvida pelo Visão Oeste, uma delas reivindica 54,3% de aumento, o que elevaria a tarifa dos atuais R$ 4,50 para R$ 6,94. A outra apresentou o pedido de reajuste de 46,2%, o que faria o valor atual chegar a R$ 6,58.

A proposta dos empresários visaria compensar as sucessivas altas dos combustíveis dos últimos meses. Nas contas das empresas, usando dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina já subiu 73% e o preço do diesel está 65,3% acima do registrado no início de janeiro.

Consultada, a Prefeitura de Osasco informou que o último reajuste no preço da passagem na cidade aconteceu em 1º de janeiro de 2019. Na época, a tarifa do transporte coletivo municipal subiu de R$ 4,35 para os atuais R$ 4,50. Desde o início de 2020 e neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, o Executivo Municipal barrou aumentos na tarifa.