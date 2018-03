Encenação da Paixão de Cristo acontece nos dias 29 e 30 de março em Itapevi

Itapevi receberá a encenação da Paixão de Cristo nos dias 29 e 30 de março, no Ginásio de Esportes de Itapevi. A encenação chega a sua 11ª edição na cidade neste ano.

Publicidade

O elenco está ensaiando três vezes por semana, nas noites de quintas, sextas e sábados, na Escola Municipal Livre de Teatro. Os cenários começarão a ser construídos ainda nesta semana. Já as falas dos atores e músicas do espetáculo devem ser gravadas no próximo sábado.

“Temos que ter este cuidado de gravar todas as falas porque o elenco é muito grande e se não fosse assim teríamos que microfonar todos os atores. O custo seria altíssimo e os riscos de problemas técnicos seriam imensos”, explicou o diretor geral do espetáculo, Hélton Lima.

Os figurinos também já estão sendo catalogados e, em breve, a equipe do departamento de Cultura irá iniciar o conserto e ajustes das roupas em acervo e a confecção de novas peças.

Este é o principal espetáculo apresentado pela Prefeitura de Itapevi, com a participação de 80 atores da Escola de Teatro e 80 bailarinos da Escola Municipal Livre de Dança. Do total de atores, cerca de 30 são figurantes que se inscreveram para participar do evento.

Publicidade

Ao todo, estão envolvidos no processo de produção, encenação e apresentação do drama cerca de 250 pessoas entre artistas, equipe técnica e de apoio. A encenação faz parte do calendário oficial de eventos de Itapevi.

Serviço:

Encenação da Paixão de Cristo

Quando: 29 e 30 de março

Horário: 19h30

Local: Ginásio de Esportes de Itapevi