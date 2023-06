Estão abertas as inscrições para campanha de castração gratuita de cães e gatos em Santana de Parnaíba.

publicidade

Os interessados devem se cadastrar para as futuras castrações no município por meio do link disponibilizado pela Prefeitura e aguardar contato do Departamento de Bem Estar Animal de Santana de Parnaíba.

O link de cadastro estará disponível durante todo o mês de junho no site da Prefeitura.

publicidade