Metalúrgicos discutem responsabilidade das empresas na proteção ambiental dia 22

A 44ª edição do Ciclo de Debates do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região abordará a responsabilidade das empresas com a proteção ambiental. O encontro será realizado no dia 22 de junho, subsede de Taboão da Serra, das 18h30 às 20h30.

O tema desta edição foi escolhido pela entidade em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta segunda-feira (5). Com a iniciativa, o Sindicato pretende reforçar o seu comprometimento na luta pela proteção ambiental, nos níveis individual, organizacional ou governamental. “Isto porque a diretoria entende que um ambiente de trabalho saudável é fator essencial para um mundo sustentável”, defende.

O tema será abordado no que se refere a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, como a ambiental. “Não adianta uma empresa trabalhar orientada para um processo sustentável, se há falha na execução e/ou se ela se dá de forma insustentável, principalmente nas relações de trabalho, sem o respeito aos direitos, saúde e segurança dos trabalhadores”, afirma o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho).

Os interessados em participar do Ciclo de Debates devem se inscrever pelo e-mail anacleto.assessoria@sindmetal.org.br ou pelo WhatsApp (11) 96078-0209. Haverá certificado de participação.