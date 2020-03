Estoques de vacina da gripe esgotam em Barueri e região; novas doses chegam na quarta

As vacinas contra a gripe, enviadas pelo Ministério da Saúde aos municípios, estão praticamente esgotadas em todas as cidades da Rota dos Bandeirantes, como Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. A informação é da administração municipal barueriense.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) seguem aplicando a vacina até que se esgotem. Barueri receberá novas doses na próxima quarta-feira (dia 25), quando serão prontamente repassadas a todos os postos de vacinação da cidade.

A vacina contra a Influenza é comprada exclusivamente pelo Ministério da Saúde, responsável pelo envio às cidades brasileiras. Aos municípios cabe apenas a viabilização da aplicação dessas doses.

“Não é preciso haver pânico. Tão logo novas doses cheguem, a Prefeitura informará em seus canais oficiais a retomada da vacinação”, diz a administração municipal.

“Como a campanha foi antecipada devido à pandemia de coronavírus, foi previsto que o envio de doses seria feito aos poucos, dando tempo para sua fabricação. Em breve a distribuição será normalizada”, completa a Prefeitura.